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03 августа, 14:47

Общество

Участники проекта "Активный гражданин" выберут победителей конкурса авторского чая

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Гастрономическое голосование стартовало в проекте "Активный гражданин". Жители столицы могут выбрать победителей конкурса авторских напитков, который проводится в рамках фестиваля "Ледяной московский чай" проекта "Лето в Москве", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В голосовании участие принимают 12 фотографий с освежающими напитками на основе купажа чая "Москва". Состав золотисто-янтарного чая определили сами москвичи. Работы конкурсантов смогли набрать наибольшее число отметок на отборочном этапе, который проходил в июле на сайте сервиса Russpass. Теперь "активные граждане" должны выбрать трех финалистов. Победители получат денежные призы.

В этом году в фестивале "Ледяной московский чай" принимают участие более 400 ресторанов и кофеен столицы. Проголосовать могут пользователи с полной или стандартной учетной записью на портале mos.ru.

За участие жители столицы получат баллы городской программы лояльности "Миллион призов", которые можно использовать для получения товаров и услуг организаций – партнеров программы или направить на благотворительность.

Ранее Проектируемый проезд № 5108 в Южном административном округе Москвы переименовали в улицу Героев-Железнодорожников. Инициативу поддержали жители столицы. Голосование проходило в проекте "Активный гражданин", в нем приняли участие более 150 тысяч человек.

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