Улица в ЮАО получила название в честь железнодорожников-фронтовиков

Фото: проект "Активный гражданин"

Проектируемый проезд № 5108 в Южном административном округе Москвы переименовали в улицу Героев-Железнодорожников. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Переименование проезда, расположенного в районах Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное, в честь железнодорожников, которые ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны, поддержали жители столицы. Голосование проходило в проекте "Активный гражданин", в нем приняли участие более 150 тысяч человек.

В подготовке голосования были задействованы столичные департаменты культурного наследия и территориальных органов исполнительной власти. Выбор названия для улицы завершили к профессиональному празднику железнодорожников, который отметили 2 августа.

Известно, что на Проектируемом проезде № 5108 раньше находилось вагонное депо, работники которого в 1941 году ушли на фронт добровольцами. В этом округе установлен мемориал в память о них – шестиметровая стела и мраморная плита с высеченными на ней именами героев.

Отмечается, что новое название улицы увековечит вклад железнодорожников в Победу, а также будет напоминать об их ежедневном труде на благо страны.

Ранее Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов железнодорожной отрасли с профессиональным праздником. Он также рассказал, что проект "Активный гражданин" подвел итоги голосования по выбору названия для поездов серий ЭП2Д и ЭП2ДМ, которые курсируют на Московских центральных диаметрах (МЦД) и Ярославском направлении. Большинство участников выбрали имя "Королек".