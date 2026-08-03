Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 августа, 12:26

Город

Улица в ЮАО получила название в честь железнодорожников-фронтовиков

Фото: проект "Активный гражданин"

Проектируемый проезд № 5108 в Южном административном округе Москвы переименовали в улицу Героев-Железнодорожников. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Переименование проезда, расположенного в районах Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное, в честь железнодорожников, которые ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны, поддержали жители столицы. Голосование проходило в проекте "Активный гражданин", в нем приняли участие более 150 тысяч человек.

В подготовке голосования были задействованы столичные департаменты культурного наследия и территориальных органов исполнительной власти. Выбор названия для улицы завершили к профессиональному празднику железнодорожников, который отметили 2 августа.

Известно, что на Проектируемом проезде № 5108 раньше находилось вагонное депо, работники которого в 1941 году ушли на фронт добровольцами. В этом округе установлен мемориал в память о них – шестиметровая стела и мраморная плита с высеченными на ней именами героев.

Отмечается, что новое название улицы увековечит вклад железнодорожников в Победу, а также будет напоминать об их ежедневном труде на благо страны.

Ранее Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов железнодорожной отрасли с профессиональным праздником. Он также рассказал, что проект "Активный гражданин" подвел итоги голосования по выбору названия для поездов серий ЭП2Д и ЭП2ДМ, которые курсируют на Московских центральных диаметрах (МЦД) и Ярославском направлении. Большинство участников выбрали имя "Королек".

Экскурсия в честь Дня железнодорожника прошла в Москве

Читайте также


город

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика