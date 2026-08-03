03 августа, 13:48Общество
В Подольске врачи спасли пожилую женщину с зубной коронкой в пищеводе
Фото: mz.mosreg.ru
В Подольске врачи спасли пожилую женщину, которая проглотила зуб с циркониевой коронкой. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на минздрав Подмосковья.
Отмечается, что утром женщина обнаружила отсутствие зуба с коронкой во рту. Ее доставили в Подольскую областную клиническую больницу, она испытывала трудности при глотании и жаловалась на чувство инородного тела в организме.
Известно, что пациентка ранее перенесла операцию, при которой ее пищевод сузился до шести миллиметров.
В ходе хирургического вмешательства врачи обнаружили зуб на глубине примерно 35 сантиметров от резцов, при этом коронка была вклинена в сужение пищевода. Несмотря на трудности, операция прошла успешно, женщину вскоре выписали в удовлетворительном состоянии.
Ранее в Королеве хирурги спасли пациентку с инородным телом в легочной артерии. Там же у нее обнаружили опухоль. В ходе операции специалисты одновременно удалили новообразование и безопасно извлекли инородное тело из сосуда. Через неделю после хирургического вмешательства женщину выписали в удовлетворительном состоянии.
Врачи НИИ Склифосовского провели успешную операцию пациенту из США