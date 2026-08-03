Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 августа, 14:27

Спорт

Футбольная ассоциация Уэльса отозвала письмо в поддержку переизбрания Джанни Инфантино

Фото: ТАСС/ЕРА/YOAN VALAT

Футбольная ассоциация Уэльса (FAW) объявила, что больше не поддерживает действующего президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино на предстоящих выборах главы организации. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на заявление ассоциации.

В FAW заявили, что решение связано с "провалами в вопросах надлежащего управления, организации процессов, ценностей, взаимодействия с заинтересованными сторонами, коммуникации и здравого смысла". По мнению валлийской стороны, эти факторы привели к тому, что Инфантино утратил доверие и больше не может возглавлять мировой футбол.

"Мы не можем мириться с тем, что интересы футбола не ставятся на первое место", – подчеркнули в ассоциации.

Ранее все 55 членов Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) приняли решение бойкотировать турниры FIFA в связи с планами Инфантино продать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам.

По информации СМИ, FIFA согласовывала свои намерения с лицами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. При этом предложение было разработано втайне.

Комментируя ситуацию, журналист Ромен Молина сообщил, что Инфантино может уйти с должности в FIFA уже в скором времени. Он возглавил организацию в 2016 году, сменив Йозефа Блаттера, а потом переизбирался на пост в 2019 и 2023 годах. Новые выборы должны состояться 18 марта 2027 года.

Читайте также


спорт

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика