Футбольная ассоциация Уэльса отозвала письмо в поддержку переизбрания Джанни Инфантино

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Футбольная ассоциация Уэльса (FAW) объявила, что больше не поддерживает действующего президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино на предстоящих выборах главы организации. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на заявление ассоциации.

В FAW заявили, что решение связано с "провалами в вопросах надлежащего управления, организации процессов, ценностей, взаимодействия с заинтересованными сторонами, коммуникации и здравого смысла". По мнению валлийской стороны, эти факторы привели к тому, что Инфантино утратил доверие и больше не может возглавлять мировой футбол.

"Мы не можем мириться с тем, что интересы футбола не ставятся на первое место", – подчеркнули в ассоциации.

Ранее все 55 членов Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) приняли решение бойкотировать турниры FIFA в связи с планами Инфантино продать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам.

По информации СМИ, FIFA согласовывала свои намерения с лицами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. При этом предложение было разработано втайне.

Комментируя ситуацию, журналист Ромен Молина сообщил, что Инфантино может уйти с должности в FIFA уже в скором времени. Он возглавил организацию в 2016 году, сменив Йозефа Блаттера, а потом переизбирался на пост в 2019 и 2023 годах. Новые выборы должны состояться 18 марта 2027 года.