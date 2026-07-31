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31 июля, 22:00

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Журналист Молина: Джанни Инфантино может покинуть пост президента FIFA

Джанни Инфантино может покинуть пост президента FIFA – журналист Молина

Фото: ТАСС/IMAGO/VCG

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино в ближайшее время может уйти с должности, сообщил журналист Ромен Молина на своей странице в Х.

Инфантино был избран главой FIFA на внеочередном конгрессе в феврале 2016 года, сменив Йозефа Блаттера, который ушел в отставку на фоне коррупционных скандалов. В 2019 и 2023 годах он переизбирался на пост на безальтернативной основе.

Однако сейчас, по информации источника, Инфантино потерял поддержку чиновников FIFA и контроль над организацией, что может привести к его отставке. При этом в апреле 2026 года он заявил о намерении переизбираться на пост главы федерации: выборы должны состояться 18 марта 2027 года в Марокко.

Ранее сообщалось, что все 55 членов Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) приняли решение бойкотировать турниры FIFA из-за планов Инфантино продать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам.

По данным СМИ, эти планы согласовывались с лицами, которые близки к администрации американского президента Дональда Трампа. В UEFA указали на то, что предложение было разработано втайне и доведено до грани одобрения без содержательных консультаций с теми, кто управляет игрой.

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