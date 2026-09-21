"Старое" бабье лето наступит в Москве к концу недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

К концу сентября в столице наступит "старое" бабье лето, температура воздуха в выходные поднимется до 22 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в заключительные дни недели на большей части Русской равнины и Урала скажется влияние блокирующего антициклона.

"Этот атмосферный "щит" обеспечит возврат тепла и может заложить фундамент под золотую осень в режиме "ультра HD", то есть небо станет настолько глубоким и синим, что покажется, будто осень включит максимальное разрешение", – сообщил он.

Москвичей и жителей Центральной России, согласно прогнозу, с пятницы, 25 сентября, по воскресенье, 27 сентября, ждут теплые дни. По ночам температура будет колебаться от плюс 7 до плюс 12 градусов, а днем – от плюс 14 – плюс 19 градусов. В пятницу и в выходные дни температура воздуха будет повышаться с плюс 17 до плюс 22 градусов.

Ранее стало известно, что во вторник, 22 сентября, в Москве ожидаются дожди: вследствие южного циклона выпадет до 12 миллиметров осадков. В среду, 23 сентября, осадков станет меньше – от 1 до 5 миллиметров, а в четверг, 24 сентября, дождей станет еще меньше, местами будут прояснения.