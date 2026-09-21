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21 сентября, 12:14

Общество

Южный циклон принесет до 12 мм дождя в Москву 22 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Южный циклон принесет в столичный регион дожди во вторник, 22 сентября, местами выпадет до 12 миллиметров осадков. Об этом Москве 24 рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

"В Москве выпадет от 2 до 7, местами до 12 миллиметров осадков. Также ожидается температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов, днем – 17–18. В среду, 23 сентября, чуть меньше осадков – от 1 до 5 миллиметров", – сообщил синоптик.

В четверг, 24 сентября, дождей станет еще меньше, местами будут прояснения. Ночью – 9–14 градусов, днем – 14–19. В пятницу, 25 сентября, облачность продолжит уменьшаться, температура днем составит 13–18 градусов, ночью воздух остынет до 4–9.

Прогноз на выходные, 26–27 сентября, пока остается предварительным. По словам Ильина, при влиянии антициклона погода, вероятно, будет без осадков, однако точнее ситуация станет понятна во второй половине недели.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что в понедельник, 21 сентября, в Москве и области местами пройдет кратковременный дождь. Днем воздух в городе прогреется до 20–22, за его пределами – до 19–24.

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