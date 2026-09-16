Золотая осень начнется в столице в ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Жители Москвы увидят первые заметные изменения в окраске листвы уже в ближайшее время. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Массовое пожелтение деревьев ожидается в ближайшие дни, а наиболее выраженной золотая осень станет в конце сентября – начале октября.

При этом сохраняющаяся теплая погода способна замедлить изменение цвета листьев. В первой половине сентября листва может желтеть медленнее и приобретать более бледный оттенок, а листопад способен продлиться еще на 1–2 недели.

В департаменте объяснили, что главным фактором начала листопада является сокращение светового дня. Температура воздуха влияет на продолжительность процесса – чем теплее погода, тем позже и медленнее меняется окраска деревьев и опадает листва.

Между тем ночь с 15 на 16 сентября стала самой холодной в Московском регионе за текущую неделю. На метеостанции ВДНХ температура составила 6 градусов, на Балчуге – 10,1 градуса, а в Бутове – 4 градуса. В Москве минимальная температура воздуха достигла 4 градусов, тогда как в Подмосковье она опустилась до 2 градусов. По словам ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, ясная и безветренная погода способствовала быстрому охлаждению воздуха.