Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 09:54

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Комбарова: побелка деревьев защитит кору от ожогов и перепадов температур

Эксперт объяснила, зачем белить стволы садовых деревьев осенью

Фото: 123RF.com/bokvk

Побелка стволов деревьев перед наступлением холодов сохраняет кору здоровой к весне, защищая ее от перепадов температур и солнечных ожогов. Об этом РИА Новости рассказала ведущий инженер кафедры "Охрана окружающей среды" Пермского политеха Мария Комбарова.

По словам эксперта, побелка выполняет не только декоративную или отпугивающую вредителей функцию, как часто думают садоводы. Если не обработать деревья осенью, весной они могут сильно пострадать. В марте солнце светит уже достаточно ярко, но листва еще не появилась, поэтому кора остается незащищенной. А резкие перепады температур в дневное и ночное время приводят к тому, что она трескается и отслаивается.

Особенно часто повреждаются молодые яблони, груши, сливы и фундук, добавила Комбарова. Для них побелка становится критически важной процедурой.

Чтобы сделать побелку более эффективной, эксперт рекомендовала добавить в смесь молоко и некоторые другие ингредиенты. Она пояснила, что белок казеин, содержащийся в молоке, при смешивании с известью и купоросом становится липким и хорошо прилипает к коре. Таким образом побелка лучше держится и не смывается. Кроме того, казеин впитывается в молодую кору, работая как удобрение. Для усиления липкости также подойдут мыло, глина, льняное масло или мука.

Лучшее время для побелки – сухая погода в конце сентября или в октябре, до наступления морозов. В этот период кора еще не повреждена холодами, а состав успевает закрепиться до зимы, обеспечивая надежную защиту на весь холодный сезон.

Ранее агроном Владимир Викулов заявил, что фосфорно-калийные удобрения и защитные сетки помогут деревьям в саду спокойно пережить зиму. Также кустарники и стволы деревьев осенью следует обработать однопроцентным раствором железного купороса для профилактики болезней.

Читайте также


общество

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика