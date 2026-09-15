Эксперт Комбарова: побелка деревьев защитит кору от ожогов и перепадов температур

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Побелка стволов деревьев перед наступлением холодов сохраняет кору здоровой к весне, защищая ее от перепадов температур и солнечных ожогов. Об этом РИА Новости рассказала ведущий инженер кафедры "Охрана окружающей среды" Пермского политеха Мария Комбарова.

По словам эксперта, побелка выполняет не только декоративную или отпугивающую вредителей функцию, как часто думают садоводы. Если не обработать деревья осенью, весной они могут сильно пострадать. В марте солнце светит уже достаточно ярко, но листва еще не появилась, поэтому кора остается незащищенной. А резкие перепады температур в дневное и ночное время приводят к тому, что она трескается и отслаивается.

Особенно часто повреждаются молодые яблони, груши, сливы и фундук, добавила Комбарова. Для них побелка становится критически важной процедурой.

Чтобы сделать побелку более эффективной, эксперт рекомендовала добавить в смесь молоко и некоторые другие ингредиенты. Она пояснила, что белок казеин, содержащийся в молоке, при смешивании с известью и купоросом становится липким и хорошо прилипает к коре. Таким образом побелка лучше держится и не смывается. Кроме того, казеин впитывается в молодую кору, работая как удобрение. Для усиления липкости также подойдут мыло, глина, льняное масло или мука.

Лучшее время для побелки – сухая погода в конце сентября или в октябре, до наступления морозов. В этот период кора еще не повреждена холодами, а состав успевает закрепиться до зимы, обеспечивая надежную защиту на весь холодный сезон.

Ранее агроном Владимир Викулов заявил, что фосфорно-калийные удобрения и защитные сетки помогут деревьям в саду спокойно пережить зиму. Также кустарники и стволы деревьев осенью следует обработать однопроцентным раствором железного купороса для профилактики болезней.

