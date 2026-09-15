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15 сентября, 14:44

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Музыкальный фестиваль Fleur пройдет в "Москвариуме" на ВДНХ 19 сентября

Фото: пресс-служба "Москвариума"

Седьмой ежегодный музыкальный фестиваль Fleur пройдет 19 сентября в пространстве "Море Музыки" в "Москвариуме" на ВДНХ. На двух сценах выступят молодые и независимые артисты, а хедлайнером вечера станет российский инди-поп-проект "СИРОТКИН" Сергея Сироткина.

В лайнапе – HODÍLA ÍZBA, VETRÁ, FLORA, FVNNI, GLAZAMI, НОТЭБЕРД, VAARKA, PAVLUCHENKO и UGLI. Музыканты представят программу, в которой соединятся экспериментальный фолк, трип-хоп, альтернативный R&B, хип-хоп, соул, джаз, инди-поп, дарк-поп и атмосферная электроника. Также прозвучат русские народные напевы и этнические мотивы, а часть выступлений будет построена на танцевальном звучании с синтезаторами и драм-машинами.

Сироткин выступит в качестве главного артиста фестиваля. Его проект сочетает инди-рок, синти-поп и дрим-поп и известен меланхоличным звучанием, эмоциональными текстами и атмосферными аранжировками.

Центральной темой Fleur в этом году станет вода. Ее образ будет использоваться в оформлении пространства "Море Музыки", где посетителей погрузят в подводную эстетику и атмосферу морской фауны. Организаторы связывают воду с идеями свободы и постоянного движения, которые, по их задумке, отражают характер независимой музыки.

Помимо концертов, для гостей подготовят дополнительные активности. В зоне быстрых свиданий от "VK Знакомств" можно будет познакомиться с потенциальной парой или другом, а в бьюти- и релакс-зонах – отдохнуть между выступлениями.

Творческая программа включит несколько мастер-классов. Участники смогут расписать гипсового кита и ароматическое саше либо сделать сувенир в технике чеканки. В баре будет действовать специальное коктейльное меню с возможностью получить подарок.

Fleur создан как площадка для молодых талантов из России и других стран и поддержки независимых исполнителей. Фестиваль также объединяет музыкантов и слушателей в единое сообщество.

Билет дает доступ ко всей концертной и развлекательной программе, а также к основной экспозиции "Москвариума". Посетители смогут увидеть океанариум после закрытия – в вечерней обстановке, после заката и при неоновом освещении. Еду и напитки можно будет приобрести на площадке. Стоимость билетов – от 2 500 рублей.

Ранее сообщалось, что 17 сентября в Музее К. Г. Паустовского на Кузьминской улице пройдет программа "Один день с Константином Паустовским" в рамках Московской музейной недели. С 11:00 до 20:00 гости смогут узнать о жизни и творчестве писателя, его привычках и распорядке дня.

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