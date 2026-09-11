"Мосбилет" приглашает увидеть самобытное искусство на выставке в "Царицыне"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В музее-заповеднике "Царицыно" открылась выставка "Ненаивное наивное", посвященная наивному искусству XX века. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Экспозиция разместилась в 11 залах, где представлены работы художников-самоучек, рассказывающие о бытовой и духовной жизни через призму личного опыта.

Наивное искусство часто называют искусством без правил: авторы обычно не имеют соответствующего образования, не следуют академическим канонам, но обладают живым воображением.

Считается, что отечественный зритель познакомился с этим направлением во второй половине XX века, однако его история началась раньше.

Первым признанным мастером наивного искусства на территории Российской империи стал Нико Пиросмани, который в конце XIX века создавал картины и вывески, расписывая тифлисские духаны. Его работы увидели московские художники Кирилл и Илья Зданевичи, познакомившие публику с творчеством Пиросмани.

На выставке можно увидеть одну из вывесок Пиросмани. В конце XIX – начале XX века городские улицы напоминали картинные галереи: на центральных улицах были шрифтовые вывески, а ближе к окраинам для малограмотных рисовали товары – хлеб, овощи, фрукты, сладости.

Художники-наивы обращались к личным темам. Например, картина Павла Леонова "Пустыне нужны сайгаки" (1991) изображает сельскую местность с магазинами, библиотеками и прирученными сайгаками. Замысел возник после рассказа по радио о книге биолога Бориса Петрищева, утверждавшего, что популяция сайгаков под угрозой.

Леонов родился в 1920 году в Орловской области, живописью начал заниматься в 1950-е, поступив в Заочный народный университет искусств, где его учителем был Михаил Рогинский, называвший Леонова Дон Кихотом советского времени. В 1980-е Леонов бросил писать, опасаясь ареста за нетрудовые доходы, но в 1990-е вернулся к творчеству, когда его работы начали скупать московские коллекционеры.

Особая черта наивного искусства – отношение к пропорциям и композиции. На полотнах появляются фантастические образы: цветы размером с дерево, сказочные звери. Так, Василий Григорьев (1914–1994) создал картину "Чудище".

Григорьев с детства копировал открытки, в годы НЭПа писал картины для ярмарок в Киржаче, позже переехал в Москву и продавал работы на Сухаревском, Тишинском и Преображенском рынках, а также на Арбате. Его китчевые коврики с лебедями и тройками можно увидеть в фильме Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" – персонаж Георгия Вицина торгует ими на Тишинке.

На выставке представлено не только наивное искусство, но и родственные явления, например работы ремесленников, создававшиеся в мастерских. Такие картины писались быстро, сюжеты повторялись: один художник писал небо, другой – силуэты домов, третий – лебедей.

Появились узнаваемые мотивы: романтические свидания, идиллические пейзажи, лебеди. Они стали популярны после знакомства с произведениями Каспара Давида Фридриха и Ханса Зацки.

Наивные художники переосмысливали эти сюжеты, например изображали одинокую героиню в ожидании возлюбленного. Другой мотив – народные гулянья, как на картине Василия Григорьева "Зимняя ночь" (1993).

В советское время репродукции картин Виктора Васнецова, Алексея Саврасова и других мастеров были доступны многим. Примитивисты создавали собственные варианты известных сюжетов, не копируя их, а пересказывая. Например, "Аленушка" Васнецова стала основой для вариаций с девушкой у озера с лебедями. Подобным образом переосмысляли "Богатырей" и "Всадницу" Карла Брюллова.

Наивные художники размышляли о духовном. Василий Романенков (1953–2013) обращался к народному православию, изображая загробный мир как продолжение земной жизни. Катя Медведева (1937) соединяла сакральные образы с историческими героями: в картине "Пробуждение России" Богородица с младенцем, лишенным нимба, – на самом деле Никита Хрущев.

Многие наивные мастера были литераторами. Иван Никифоров (1897–1971) создал роман "Фальшивомонетчики" с собственными иллюстрациями, а его роман "НЭП" хотел экранизировать Ролан Быков. Катя Медведева подписывала рисунки, например "Золотая рыбка" (1999) с надписью о людях, желающих управлять рыбкой.

Выставка работает до 7 февраля. Билеты можно купить в сервисе "Мосбилет".

Ранее сообщалось, что в Музее К. Г. Паустовского в столице 17 сентября пройдет интерактивная программа "Один день с Константином Паустовским", приуроченная к Московской музейной неделе. Гости смогут познакомиться с творческим миром писателя, а также узнать любопытные факты из его биографии.