В Сан-Франциско объявили ЧС в сфере жилья на фоне ИИ-бума

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Власти Сан-Франциско объявили чрезвычайную ситуацию в связи с резким ростом цен на аренду жилья, вызванным притоком высокооплачиваемых специалистов в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщает телеканал KQED.

Мэр города Дэниел Люри объявил о пакете реформ на 30 миллионов долларов, направленных на защиту семей от выселения. Арендодатели выселяют жильцов, чтобы сдавать квартиры по более высоким ценам. Поэтому выделенные средства пойдут на юридическую помощь тем, кого выселили, а также на выплаты потерявшим жилье при выводе арендных квартир с рынка.

Также мэр предложил законодательно ограничить повышение арендной платы. Однако, как отмечает телеканал, Люри не объявил о конкретных сроках реализации мер, поэтому непонятно, когда арендаторы смогут ощутить улучшение ситуации.

Сан-Франциско лидирует по темпам роста арендной платы в США. Только за прошлый год ставки выросли на 25,6%. По данным журналистов, средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 4 495 долларов в месяц при среднем показателе по стране в 1 900 долларов. Цена аренды уже двухкомнатной в среднем достигает 6 160 долларов.

В целом аренда подорожала на 932 доллара по сравнению с прошлым годом. Проблема усугубляется медленными темпами строительства нового жилья, в год в городе вводится от 2 000 до 3 000 квартир.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не считает развитие искусственного интеллекта угрозой, способной привести к исчезновению человечества. Поводом для новой дискуссии стало заявление бывшего сотрудника Anthropic и OpenAI Джейкоба Коксона, который предупредил, что технологическое соперничество между компаниями может привести к критической ситуации уже к концу 2027 года.

