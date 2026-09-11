Осужденная экс-участница "Дома-2" Брагина рассказала об эмоциональном шоке

Фото: телеграм-канал "112"

Бывшая участница "Дома-2" Анастасия Брагина, приговоренная к трем годам условного срока, находится в шоковом состоянии и не знает, что будет дальше. Об этом она рассказала в беседе с РЕН ТВ.

Брагина признала, что прежде не задумывалась о последствиях своих поступков. Она отметила, что не будет оспаривать решение суда, так как согласна с ним. Помимо этого, блогер пообещала не публиковать в Сети провокационный контент.

Девушка отметила, что раньше относилась ко всему легко, но теперь понимает, что за каждый поступок нужно нести ответственность. Она также добавила, что очень хочет семью и готова посвятить свое время ее созданию.

Брагину задержали 19 июля после того, как она появилась в магазине на Волоколамском шоссе в Москве без одежды. Свою прогулку она снимала на видео, после чего публиковала в интернете. Ей дали 14 суток административного ареста и обязали выплатить штраф в размере 4 тысячи рублей за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

После освобождения из спецприемника ее задержали по делу об изготовлении и распространении порнографических материалов. В итоге ее приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Брагина объясняла, что все произошло из-за ее детской психологической травмы, всю жизнь она хотела доказать окружающим, что ей "все можно". Случившееся она назвала "большим уроком".

