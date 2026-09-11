Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 15:08

Шоу-бизнес

Экс-участницу шоу "Дом-2" приговорили к 3 годам условно за прогулку по Москве голой

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Бывшую участницу реалити-шоу "Дом-2" Анастасию Брагину признали виновной в распространении порнографии, сообщает Агентство "Москва".

Приговор вынес Бутырский районный суд Москвы. Дело рассматривалось по статье о распространении порнографических материалов. В результате ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Брагина была задержана 19 июля: она появилась без одежды в магазине на Волоколамском шоссе. Происходящее девушка снимала на видео и позже выложила в Сеть. В итоге ей дали 14 суток административного ареста. Также ей предписали штраф в 4 тысячи рублей за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

После освобождения из спецприемника, по информации СМИ, она находилась на свободе "около 10 секунд", а затем ее снова задержали по делу об изготовлении и распространении порнографических материалов.

Сама девушка объяснила, что происшествие связано с ее детской психологической травмой. По ее словам, она всю жизнь хотела доказать окружающим, что ей "все можно". Она также добавила, что случившееся является "большим уроком" и что она планирует встретить единственного мужчину и родить детей.

Читайте также


судышоу-бизнес

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика