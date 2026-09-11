Экс-участницу шоу "Дом-2" приговорили к 3 годам условно за прогулку по Москве голой

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Бывшую участницу реалити-шоу "Дом-2" Анастасию Брагину признали виновной в распространении порнографии, сообщает Агентство "Москва".

Приговор вынес Бутырский районный суд Москвы. Дело рассматривалось по статье о распространении порнографических материалов. В результате ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Брагина была задержана 19 июля: она появилась без одежды в магазине на Волоколамском шоссе. Происходящее девушка снимала на видео и позже выложила в Сеть. В итоге ей дали 14 суток административного ареста. Также ей предписали штраф в 4 тысячи рублей за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

После освобождения из спецприемника, по информации СМИ, она находилась на свободе "около 10 секунд", а затем ее снова задержали по делу об изготовлении и распространении порнографических материалов.

Сама девушка объяснила, что происшествие связано с ее детской психологической травмой. По ее словам, она всю жизнь хотела доказать окружающим, что ей "все можно". Она также добавила, что случившееся является "большим уроком" и что она планирует встретить единственного мужчину и родить детей.

