Секс-блогера Соню Мармеладову оштрафовали почти на 5 миллионов рублей

Секс-блогера Соню Мармеладову приговорили к 3 годам условно за распространение порнографии. Девушка продавала свои услуги через закрытые каналы в Сети, за что и оказалась на скамье подсудимых. Подробнее о деле – в материале Москвы 24.

Девушка из чатов 18+

Фото: Агентство "Москва"/Елена Мельникова

Секс-блогер Соня Мармеладова (настоящее имя Софья Вершинина. – Прим. ред.) получила 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на то же время за изготовление и распространение материалов порнографического характера (часть 3 статьи 242 УК РФ). Подсудимая вину признала. При этом ранее прокурор запросил для девушки более строгое наказание – 3,5 года реального заключения в колонии. Согласно выложенным в Сети роликам, девушка будто бы готовилась к такому исходу, поэтому появилась у здания суда с большой сумкой.

Согласно материалам следствия, Вершинина продвигала платные приватные чаты, где размещала личные интимные фотографии и видеозаписи, что принесло ей порядка 30 миллионов рублей за 2024–2025 годы.

В итоге суд постановил конфисковать у девушки смартфон и 4,8 миллиона рублей со счетов. Ей также запретили в течение 3 лет администрировать сайты, пользоваться интернетом и менять место жительства.

По данным СМИ, ключевым свидетельством обвинения послужила контрольная закупка, в ходе которой оперативные сотрудники приобрели доступ к закрытому чату. Последующая экспертиза официально признала найденные там файлы порнографией.

Известно, что Вершинина переехала в Москву в 2022 году и арендовала жилье в "Москва-Сити". По данным журналистов, первое время ее источником дохода являлись офлайн-встречи с мужчинами за 60 тысяч рублей в час, после чего она переключилась на создание сетевого бизнеса.

При этом деньги девушка могла проводить через ИП, созданное в октябре 2025 года, уточнил телеграм-канал SHOT. Свой вид деятельности Вершинина указала как "Предоставление персональных услуг, не включенных в другие группировки".

Отмечается, что после приговора суд в Москве постановил вернуть осужденной большую часть ранее изъятого имущества, включая игрушки для взрослых. В частности, Софье вернут кожаный чокер, наручники и портупеи, которые были изъяты в ходе следствия.

"Карьеристка"?

"Московский патруль": блогеру Соне Мармеладовой грозит 3,5 года колонии за порноролики

Наблюдая за поведением блогера, физиономист Олег Воеводин заявил, что Вершинина демонстрировала актерскую игру.

По его словам, мимика девушки указывала на эгоцентризм и карьеризм, а во время прохода где-либо Вершинина нередко прикрывала глаза – это может говорить о состоянии "что будет, то будет". При этом, слушая вопрос журналиста о подготовленных сумках, Софья была сильно сконцентрирована на себе: эксперт уверен, что это признак эгоцентризма.



Олег Воеводин физиономист В других эпизодах, особенно когда ей выносят приговор, мы также видим, что она хорошо умеет играть лицом, как актриса. Поэтому ей без разницы, какой будет исход, лишь бы был. Также мы видим, что Мармеладова карьеристка, которая может пойти по головам людей.

Кроме того, специалист описал осужденную как очень эмоциональную девушку, которая сильно распыляется на множество дел одновременно, но при этом стремится делать хорошо, если берется за что-то. При этом такое понятие как страх ей несвойственно, заключил Воеводин.

"Я начала рано жить одна"

Фото: телеграм-канал "Дневник Сони Мармеладовой"

Софья Вершинина родилась в семье школьных учителей, успешно училась и претендовала даже на золотую медаль. Однако сразу после совершеннолетия переехала в столицу, где сделала ряд пластических операций и начала зарабатывать на интимных услугах и продаже откровенного контента.

При этом в интервью НТВ на программе "Место встречи" Софья призналась, что занялась эскортом в раннем возрасте. Выступая в эфире, блогер объяснила, что в данную индустрию девушек часто подталкивают тяжелые семейные ссоры или травмы в личной жизни. При этом сама она дала понять, что тоже росла в сложных условиях.



(с родителями. – Прим. ред.) . Мама переехала в другую страну жить, вышла там замуж, и я решила жить отдельно, потому что мне так было комфортнее. И подруга, с которой вместе я жила, занималась эскортом, периодически встречалась так (с мужчинами. – Прим. ред.) с сайтов знакомств за деньги и как-то раз пригласила меня вместе с собой в ресторан к мужчине. В итоге у нас сложись какие-то такие коммерческие отношения.

Софья Вершинина секс-блогер Я начала рано жить одна... У нас были довольно сложные отношения. Мама переехала в другую страну жить, вышла там замуж, и я решила жить отдельно, потому что мне так было комфортнее. И подруга, с которой вместе я жила, занималась эскортом, периодически встречалась такс сайтов знакомств за деньги и как-то раз пригласила меня вместе с собой в ресторан к мужчине. В итоге у нас сложись какие-то такие коммерческие отношения.

Вершинина добавила, что тогда брала за все свои услуги 5 тысяч рублей. При этом впоследствии Мармеладова делилась, что в ее практике случались и опасные ситуации.

В частности, в СМИ она рассказывала о выезде к клиенту, за который ей пообещали 55 тысяч рублей. При этом позже выяснилось, что общий бюджет встречи составлял 150 тысяч, а разницу забрал менеджер. По приезде заказчик заявил, что девушке придется полностью отработать всю сумму, а "свидание" прошло в крайне жесткой форме. После этот же мужчина обвинил Вершинину в похищении ценных часов и стал угрожать ей убийством. Девушке удалось спастись бегством, однако никто из встреченных на улице прохожих или сотрудников магазинов не согласился укрыть ее или оказать помощь.

Говоря о возможном завершении деятельности, Софья утверждала, что не планирует бросать работу в индустрии в ближайшем будущем, а прекратит ее только в случае замужества или перехода на полное обеспечение.