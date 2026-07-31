Блогер Соня Мармеладова приговорена к 3 годам условно за распространение порнографии

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Мещанский районный суд Москвы приговорил блогера Соню Мармеладову (настоящее имя – Софья Вершинина. – Прим. ред.) к 3 годам лишения свободы условно по делу об изготовлении и распространении порнографии в интернете, передает РИА Новости из зала суда.

"Назначить Вершининой наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года", – огласила решение судья.

Кроме того, девушке запретили администрировать интернет-ресурсы в течение 3 лет. В доход государства конфискован ее iPhone 16 Pro Max, а со счетов взыскано 4,8 миллиона рублей, полученных, по версии следствия, от продажи порнографического контента.

О задержании Мармеладовой стало известно 28 июля. По данным следствия, за год она заработала свыше 30 миллионов рублей за счет продажи откровенных фото и видео.

Во время допроса девушка рассказала, что переехала в Москву в 2022 году. По данным СМИ, сначала она занималась проституцией, а затем перешла к продаже контента в интернете.

Прокурор попросил приговорить блогера к 3,5 года колонии общего режима. Сторона защиты ходатайствовала об условном наказании.