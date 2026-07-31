Собянин поддержал проведение второго Московского стартап-саммита

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин подписал постановление о поддержке второго Московского стартап-саммита. Мероприятие пройдет 29 и 30 сентября в "СберСити", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Саммит организован совместно со Сбером. Его главные цели – ускорить развитие технологического предпринимательства, помочь авторам перспективных разработок найти партнеров и выйти на рынок, а также сформировать новые точки роста российской экономики.

В этом году саммит снова объединит тысячи участников со всей страны: предпринимателей, инвесторов, представителей крупного бизнеса и органов власти. Для них подготовили деловую программу по пяти трекам: робототехника и девайсы, строительство и развитие городской среды, медицина и биотехнологии, агротехнологии и фудтех, креативные индустрии и образование.

Запланированы демодни, где бизнесмены и участники молодежных акселерационных программ представят свои инновации потенциальным заказчикам и инвесторам. Также состоятся сессии известных предпринимателей, инвесторов и экспертов технологической отрасли. На специальной выставке покажут разработки технологических стартапов, в том числе участников Московского инновационного кластера.

В рамках саммита пройдет финал программы "Техлаб Москва". Там определят 10 победителей, которые получат финансирование на внедрение своих разработок. Призовой фонд составит 20 миллионов рублей. Кульминацией станет церемония награждения "Технологической премией" для представителей российского рынка инноваций.

Первый Московский стартап-саммит прошел в 2025 году. Его посетили свыше 5 тысяч человек, тогда привлекли более тысячи стартапов и 700 инвесторов. Программа включала выступления свыше 150 спикеров. В результате команды-участники получили инвестиционные предложения на общую сумму более 1,6 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что на базе Московского инновационного кластера уже 6 лет развивается крупнейшая в мире экосистема для пилотного тестирования передовых технологий. Столичные технологические компании получили возможность проверять свои разработки на 325 реальных городских объектах. С 2020 года пилотные испытания прошли 570 компаний.

