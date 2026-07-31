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31 июля, 11:31

Транспорт

Ряд поездов Ленинградского направления ОЖД и МЦД-3 задерживается в пути

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Поезда следуют с отклонением от графика на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) и третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3), сообщила пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Уточняется, что пригородные поезда и составы МЦД задерживаются в направлении станции Зеленоград-Крюково по техническим причинам. Максимальное время опоздания составляет не более 30 минут. Железнодорожники предпринимают необходимые меры для сокращения отставания составов от графика.

Информацию об актуальном движении поездов можно узнать в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте "РЖД" либо по круглосуточному телефону 8 (800) 775-00-00.

Ранее стало известно, что расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления ОЖД изменится с 3 по 27 августа. Корректировки связаны с ремонтными работами по модернизации инфраструктуры на участке Москва – Окуловка. Часть пригородных поездов на маршруте Москва – Клин – Москва отменят полностью. Другие составы будут отправляться по измененному расписанию.

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