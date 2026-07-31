Модель Валентина Иванова и Тимати покрестили дочь

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Модель Валентина Иванова и рэпер Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов. – Прим. ред.) покрестили свою дочь Эмму. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на личный блог модели.

На фотографиях, сделанных в церкви, Иванова запечатлена в белом кружевном платье и платке в тон. Для малышки выбрали похожий наряд. Один из кадров модель подписала: "Мой ангел".

К публикации она также прикрепила видео, на котором Эмма сидит на коленях у отца в дороге, а Тимати ласково гладит ее по рукам.

Эмма появилась на свет летом 2025 года. Помимо нее, рэпер воспитывает еще двоих детей. В 2014 году у него родилась дочь Алиса от модели Алены Шишковой, а в 2019-м – сын Ратмир от блогера Анастасии Решетовой.

В конце мая стало известно, что Алиса сыграла главную роль в фэнтези-драме Анны Меликян "Дива". Картина выйдет в широкий прокат 3 декабря. Также в фильме снялись Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Мария Смольникова.