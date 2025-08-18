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18 августа 2025, 19:02

Шоу-бизнес

Рэпер Тимати назвал себя нарциссом, абьюзером и ред-флагом

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Рэпер Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) назвал себя нарциссом, абьюзером и ред-флагом. Таким образом артист ответил в соцсетях подписчикам, которые критикуют его за то, что он улетел в Турцию, оставив девушку и новорожденную дочь в Москве.

"Нарцисс, абьюз, ред-флаг и т. д. – это все я. Бегите, пока не поздно, согласен. А то будете пропускать свою жизнь, сидя в этих комментариях, пока я просто живу свою", – написал рэпер, передает "Газета.ру".

В Бодруме Юнусов организовал вечеринку на яхте по случаю своего дня рождения. На празднике были друзья репера, в том числе Дина Саева с ее возлюбленным Никитой Ефремовым, девушка рэпера Macan Мария Мотина и многие другие.

Возлюбленная Тимати Валентина Иванова не засветилась ни на одном кадре. Пользователи предположили, что на празднике ее не было.

Ранее мать Тимати опубликовала фотографию, где видна татуировка в честь рождения внучки. Кроме того, она ответила пользователям, которые утверждают, что она лезет в отношения сына.

Тимати заявил, что работает над повышением демографии в стране

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