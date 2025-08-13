Мать Тимати сделала татуировку в честь новорожденной внучки

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) /Simona Chernomorskaya

Мать Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) Симона Юнусова поделилась фотографией, где видна татуировка с датой рождения ее внучки. Фотографии бабушка опубликовала в своем instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ), сообщает "Газета.ру".

Под постом женщина поблагодарила фанатов за теплые слова и ответила недоброжелателям, которые осудили ее за присутствие на родах, где Юнусова перерезала пуповину. По мнению аудитории, мать таким образом влезает в отношения сына.

"Выпустив дозу "яда", вы стали чуточку добрее и удовлетвореннее на короткое время. Согласитесь, это же здорово, когда тебя "отпускает", – высказалась мать Тимати.

2 августа у рэпера Тимати и модели Валентины Ивановой родилась дочь. Девочку назвали Эммой, она стала третьим ребенком Тимура Юнусова. На данный момент родители новорожденной Эммы не состоят в браке.

