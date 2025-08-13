Фото: Москва 24/Роман Балаев

Дизайнер Артемий Лебедев стал отцом в 11-й раз. Об этом рассказал он рассказал телеграм-каналу Mash.

Возлюбленная родила ему девочку. По данным СМИ, ребенок появился на свет 12 августа в столичном родильном доме. На родах Лебедев присутствовал лично. Вес малыша составил 4 050 граммов, а рост – 53 сантиметра.

Также у дизайнера еще четыре дочери и шесть сыновей. Старшему из них 24 года.

Ранее блогер Ида Галич стала мамой во 2-й раз. В клиническом госпитале "Мать и дитя" она родила девочку.

Во время второй беременности, по словам Галич, прошло множество событий. Она пересекла экватор, отправилась исследовать Антарктиду, провела большое число мероприятий и сняла несколько проектов.