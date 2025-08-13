Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 августа, 12:01

Общество

Дизайнер Артемий Лебедев стал отцом в 11-й раз

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Дизайнер Артемий Лебедев стал отцом в 11-й раз. Об этом рассказал он рассказал телеграм-каналу Mash.

Возлюбленная родила ему девочку. По данным СМИ, ребенок появился на свет 12 августа в столичном родильном доме. На родах Лебедев присутствовал лично. Вес малыша составил 4 050 граммов, а рост – 53 сантиметра.

Также у дизайнера еще четыре дочери и шесть сыновей. Старшему из них 24 года.

Ранее блогер Ида Галич стала мамой во 2-й раз. В клиническом госпитале "Мать и дитя" она родила девочку.

Во время второй беременности, по словам Галич, прошло множество событий. Она пересекла экватор, отправилась исследовать Антарктиду, провела большое число мероприятий и сняла несколько проектов.

Тимати заявил, что работает над повышением демографии в стране

Читайте также


общество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика