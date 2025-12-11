В московских аэропортах отменили, задержали и перенаправили 133 рейса из-за БПЛА

Фото: depositphotos/joyfull

Московские аэропорты отменили, задержали и перенаправили 133 рейса из-за атаки украинских БПЛА. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло.

В аэропорту Шереметьево были задержаны 44 рейса, а 22 рейса отменены. В аэропорту Домодедово задержали 6 рейсов, 1 рейс был перенаправлен в другой аэропорт.

Также в аэропорту Внуково задержали 45 рейсов, 10 рейсов перенаправили и 2 ва рейса отменили. В аэропорту Жуковский задержали 3 рейса.

Столичные аэропорты приостановили работу из-за сообщений о ликвидации вражеских БПЛА, летевших в сторону города. По информации Сергея Собянина, всего на данный момент был сбит 31 дрон. На месте падения обломков работают экстренные службы.