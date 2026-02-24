Форма поиска по сайту

24 февраля, 12:34

Культура

Собрание искусств стоимостью 1 миллиард рублей представят на торгах в Москве

Фото: moscow-auction.ru

Московский аукционный дом 1 марта проведет главные весенние торги. Общая стоимость выставленных лотов составит 1 миллиард рублей, сообщила пресс-служба дома.

В каталог вошли произведения из частных собраний, ранее участвовавшие в выставках уровня Третьяковской галереи. Среди авторов – Исаак Левитан, Илья Репин, Валентин Серов, Иван Шишкин, Иван Айвазовский, Виктор Васнецов, Василий Поленов, Владимир Маковский, Константин Коровин и другие мастера XVIII–XX веков.

Ключевым лотом эксперты называют пейзаж Левитана "Восход луны. Деревня" (1898). Полотно принадлежало ученому Владимиру Миткевичу и дважды выставлялось в Третьяковской галерее (1938 и 1960 годы) и в Русском музее. Предварительная оценка стоимости – 50 миллионов рублей.

Историк искусства и коллекционер Сергей Подстаницкий называет работу "эстетской" – она сочетает музейную ценность с эмоциональной глубиной, способной стать центром частного интерьера.

"Здесь восходящая луна убаюкивающе смотрит на сонные деревенские хаты. Изумрудно-зеленый плавно переходит в сероватый, лилово-охристый цвет грунтовой дороги, ясными синим и сиреневым оттенками исполнено ночное небо", – отметил Подстаницкий.

Подлинность и происхождение работы подтверждает автограф художника "И. Левитанъ// 98", а также сохранившиеся на планке подрамника выставочные номера Третьяковской галереи (ГТГ) "08596" и "044203".

Центральное место среди портретов занимает "Нарцисс" Репина (1917 год), оцененный в 45 миллионов рублей. На полотне изображен внучатый племянник художника Алеша Репин, чьи портреты хранятся в Курской картинной галерее. Картина происходит из коллекции юриста Василия Леви, затем находилась в галерее Швейцарии.

Вместе с тем работа Серова "За шитьем" (1896) оценена в 50 миллионов. Полотно создано в период мирового признания художника – тогда же он работал над коронационными портретами Николая II.

Всего в портретной подборке 25 лотов – от камерных работ Кузьмы Петрова-Водкина до салонной живописи Филиппа Малявина, Тимофея Неффа и Константина Сомова.

Особое место на аукционе занимает рисунок Айвазовского "Пароходофрегат Владимир" (1852). Художник создал его во время путешествия с императором Николаем I. Работа имеет автограф на обороте и связана с историей первого парового боя.

Картина Поленова "Палестинский дворик" (1881–1882) оценена в 12 миллионов. Полотно принадлежало семье министра госбезопасности СССР Меркулова, чья жена была потомком Кутузова и Милорадовича.

На торгах также представлены работы Шишкина, Васнецова, Маковского, Коровина, Петра Кончаловского, Михаила Нестерова. Отдельные разделы посвящены современному искусству, иконам и предметам декора.

Для начинающих коллекционеров есть и бюджетные лоты: например, легендарный "Ежик в тумане" Юрия Норштейна с эстимейтом 100 тысяч рублей. Среди современников – работы Эрнста Неизвестного (2,5 миллиона) и Оскара Рабина (3 миллиона).

Аукцион пройдет 1 марта в 17:00 в очном формате по адресу Большой Овчинниковский переулок, 22с3, а также онлайн. Предаукционная выставка открыта до 28 февраля.

Ранее сообщалось, что картину мексиканской художницы Фриды Кало "Сон (Кровать)" продали за 54,7 миллиона долларов. Ей удалось побить рекорд картины Джорджии О'Киф "Дурман/Белый цветок № 1", которая была продана за 44,4 миллиона долларов в 2014 году.

