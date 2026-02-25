Фото: 123RF.com/tanitako

Европейские спецслужбы обнаружили в российской недвижимости за границей "троянских коней". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на The Telegraph.

Опасения, в частности, вызывают жилые и коммерческие здания, а также сооружения Русской православной церкви (РПЦ), расположенные рядом с военными и гражданскими объектами в Европе.

По утверждению журналистов, Запад обеспокоен возможным использованием этих объектов в военных целях. Причем наиболее сильную тревогу проявляют Великобритания и скандинавские страны.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил о начале полноценной подготовки НАТО к войне с Россией. По мнению дипломата, об этом свидетельствуют заявления европейских лидеров, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера, лидера Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца.

В это же время, добавлял он, большинство стран Запада стремится продолжать использовать Украину для вооруженного противостояния с Россией, а в головах и планах европейских лидеров сохраняется идея нанести стратегическое поражение Москве.