25 февраля, 15:43

Мэр Москвы

Собянин поздравил народного артиста России Герасимова с днем рождения

Фото: ТАСС/Софья Шпак

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста России, художественного руководителя Московского академического театра сатиры Евгения Герасимова. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Глава города отметил, что миллионы зрителей знают и любят Герасимова как талантливого актера и режиссера.

"На экране вы создали богатую галерею образов – смелых, мужественных, романтических, лирических. Фильмы с вашим участием по праву стали особо любимой классикой отечественного кинематографа. <…> Множество ярких проектов реализовано вами на сцене", – говорится в поздравительной телеграмме.

Герасимов родился 25 февраля 1951 года в Москве. Он окончил Высшее театральное училище имени Щукина, после чего был принят в труппу Московского театра имени Владимира Маяковского.

Играл в различных постановках, в том числе по произведениям "Трамвай "Желание" Теннеси Уильямса, "Аристократы" Николая Погодина и других. Также сыграл во многих кинолентах, среди которых "Посторонним вход разрешен" и "Волшебник Изумрудного города". Особую популярность приобрел благодаря роли робота Вертера в фильме "Гостья из будущего".

В июне 2024 года Герасимов стал художественным руководителем Московского академического театра сатиры. Награжден орденами Почета, "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, Дружбы, Александра Невского.

Ранее сервис "Мосбилет" подготовил подборку комедийных спектаклей Театра Сатиры. Например, постановку "Иван Васильевич" могут увидеть зрители старше 16 лет 11 марта.

А спектакль "Укрощение строптивой" пройдет 5 и 18 марта. Зрителями могут стать жители и гости столицы старше 16 лет. Кроме того, можно будет увидеть и другие постановки театра.

мэр Москвыкультура

