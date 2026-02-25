Ветеринар Романова: жаропонижающее из аптечки владельца может убить домашнее животное

25 февраля, 19:29Общество
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Применение жаропонижающих может быть опасно для лечения питомцев от простуды. Об этом Москве 24 рассказала ветеринарный врач Советской ветклиники Юлия Романова.
По ее словам, определить у питомца респираторное заболевание можно по главным симптомам, которые включают вялость, апатию, отказ от игр, снижение аппетита, а также чихание, кашель и выделения из носа. Кроме того, больное животное часто старается найти темное укромное место, чтобы спрятаться, отметила эксперт.
При этом эксперт напомнила, что мокрый нос животного не является индикатором самочувствия.
"У кошек и собак он может быть сухим во время сна, сразу после него, а также из-за активных игр или физических нагрузок. А еще когда в квартире сухой воздух, что особенно актуально сейчас, в период отопительного сезона", – пояснила врач.
К тому же у некоторых пород, например у французских бульдогов, нос часто сухой из-за анатомических особенностей, добавила эксперт.
"При появлении характерных признаков заболевания не стоит заниматься самолечением, оно может быть опасно. Кроме того, категорически нельзя давать питомцу человеческие жаропонижающие препараты. Они токсичны для них и способны привести к летальному исходу", – отметила ветеринар.
Все, что можно сделать самостоятельно после посещения специалиста, – это обеспечить покой в тихом и теплом месте, где нет сквозняка, и чаще поить. Также важно увлажнять воздух, потому что у животных, как и у людей, происходит раздражение дыхательных путей при их сухости, пояснила специалист.
Чтобы уберечь животных от заболеваний, врач посоветовала прежде всего следить за тем, чтобы были сделаны все необходимые прививки. Большинство из них как раз и защищают от тех вирусных инфекций, которые могут обостряться в межсезонье. Кроме того, важно обеспечивать правильное сбалансированное питание и не давать сильно мерзнуть во время прогулок, а после них обязательно тщательно вытирать животному лапы, отметила Романова.
