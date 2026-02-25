Ветеринар Романова: жаропонижающее из аптечки владельца может убить домашнее животное

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Применение жаропонижающих может быть опасно для лечения питомцев от простуды. Об этом Москве 24 рассказала ветеринарный врач Советской ветклиники Юлия Романова.

По ее словам, определить у питомца респираторное заболевание можно по главным симптомам, которые включают вялость, апатию, отказ от игр, снижение аппетита, а также чихание, кашель и выделения из носа. Кроме того, больное животное часто старается найти темное укромное место, чтобы спрятаться, отметила эксперт.





Юлия Романова ветеринарный врач Советской ветклиники Может повыситься температура. В норме у кошек она должна быть от 38 до 39,3 градуса, а у собак от 37,5 до 39. При этом и для тех, и для других тревожным симптомом будет значение выше 39,5, что требует немедленного обращения к ветеринарному врачу.

При этом эксперт напомнила, что мокрый нос животного не является индикатором самочувствия.

"У кошек и собак он может быть сухим во время сна, сразу после него, а также из-за активных игр или физических нагрузок. А еще когда в квартире сухой воздух, что особенно актуально сейчас, в период отопительного сезона", – пояснила врач.

К тому же у некоторых пород, например у французских бульдогов, нос часто сухой из-за анатомических особенностей, добавила эксперт.

"При появлении характерных признаков заболевания не стоит заниматься самолечением, оно может быть опасно. Кроме того, категорически нельзя давать питомцу человеческие жаропонижающие препараты. Они токсичны для них и способны привести к летальному исходу", – отметила ветеринар.

Все, что можно сделать самостоятельно после посещения специалиста, – это обеспечить покой в тихом и теплом месте, где нет сквозняка, и чаще поить. Также важно увлажнять воздух, потому что у животных, как и у людей, происходит раздражение дыхательных путей при их сухости, пояснила специалист.





Юлия Романова ветеринарный врач Советской ветклиники Кстати, питомец не может заразить человека респираторным заболеванием, так же как и наоборот, из-за видоспецифичности вирусов каждого.

Чтобы уберечь животных от заболеваний, врач посоветовала прежде всего следить за тем, чтобы были сделаны все необходимые прививки. Большинство из них как раз и защищают от тех вирусных инфекций, которые могут обостряться в межсезонье. Кроме того, важно обеспечивать правильное сбалансированное питание и не давать сильно мерзнуть во время прогулок, а после них обязательно тщательно вытирать животному лапы, отметила Романова.

