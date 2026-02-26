Афганистан заявил о начале операции в ответ на удары ВВС Пакистана

Фото: 123RF.com/drumsartco

Вооруженные силы Афганистана начали ответную операцию на территории восточных провинций после авиаударов Пакистана. Об этом сообщил телеканал TOLO News со ссылкой на представителя 201-го армейского корпуса "Халид ибн Валид".

По данным СМИ, афганские военные уничтожили 15 пакистанских пограничных постов и захватили 8 позиций в провинциях Нангархар и Кунар. О потерях с обеих сторон официальной информации пока нет, хотя пакистанское министерство информации заявило, что они у Афганистана значительны.

Вместе с тем Пакистан заявил о готовности принять все меры для защиты территориальной целостности и безопасности граждан.

Отмечается, что пакистанские ВВС нанесли авиаудары по афганским уездам Нангархара и Пактики неделю назад. Афганистан утверждал, что это привело к гибели и ранениям десятков мирных жителей, включая женщин и детей.

Новые столкновения сил двух государств начались в шести провинциях Афганистана 26 февраля. Бои ведутся в приграничных районах Нуристана, Хоста, Пактии и Пактики вблизи линии Дюранда – границы, непризнанной Кабулом.