Путин поручил ввести переходный период для малого бизнеса

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил ввести для малых компаний и микропредприятий переходный период, позволяющий выбрать наиболее подходящий режим налогообложения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Правительству <...> обеспечить внесение в законодательство <...> изменений, предусматривающих установление в 2026 году переходного периода в целях выбора малыми предприятиями <...> оптимального режима налогообложения, рассмотрев вопрос о предоставлении таким предприятиям возможности формирования и представления налоговой отчетности в упрощенном порядке", – следует из указа.

Ответственным за выполнение распоряжения назначен председатель кабмина Михаил Мишустин. Срок выполнения установлен до 1 марта.

Ранее в Госдуме выступили с предложением ограничить сферу применения режима для самозанятых. В частности, парламентарии сочли необходимым запретить услуги, оказываемые только физическим лицам, а также деятельность, связанную с предоставлением жилой и коммерческой недвижимости в аренду.

Заблаговременное определение правовых рамок, по мнению авторов инициативы, позволит обеспечить плавный переход к новым условиям регулирования и снизить риски ухода части граждан в теневой сектор экономики.

