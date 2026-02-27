Советскую актрису Климову похоронили в Муроме

Фото: kino-teatr.ru

Советскую актрису Наталью Климову, известную по роли в фильме "Снежная королева", похоронили в Муроме – на территории Свято-Воскресенского женского монастыря. Об этом ТАСС сообщил друг семьи.

Климова скончалась 25 февраля в Муроме Владимирской области. Актрисе было 87 лет. Отмечалось, что она вместе с супругом активно участвовала в восстановлении обители, на территории которой была похоронена.

Зрителям Климова запомнилась, прежде всего, благодаря роли Снежной королевы в одноименном фильме 1966 года. Этот образ стал одним из самых узнаваемых в советском кинематографе.

Также актриса появлялась в таких лентах, как "Конец и начало", "26 бакинских комиссаров", "Гиперболоид инженера Гарина", "Иду на грозу", "Чайковский". В 1990 году ей пришлось уйти из кино из-за болезни.