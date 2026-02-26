Форма поиска по сайту

26 февраля, 10:49

Культура

Умерла актриса фильма "Снежная королева" Наталья Климова

Фото: кадр из фильма "Снежная королева"; режиссер – Геннадий Казанский; производство – Ленфильм

Советская актриса Наталья Климова, известная по главной роли в фильме "Снежная королева", ушла из жизни в городе Муроме Владимирской области. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе городской администрации.

Там рассказали, что Климова скончалась 25 февраля. Ей было 87 лет, до своего дня рождения она не дожила 2 дня.

Актрису похоронят на территории Свято-Воскресенского монастыря в Муроме. В пресс-службе отметили, что вместе с мужем она помогала в восстановлении обители. Отпевание состоится в 11:00 в пятницу, 27 февраля, в день ее рождения.

Климова родилась 27 февраля 1938 года. Школу-студию МХАТ она окончила в 1963 году. После завершения учебы ее приняли в труппу театра "Современник".

Широкую известность она получила благодаря роли в киноленте "Снежная королева", вышедшей в 1966 году. Созданный Климовой образ стал одним из наиболее узнаваемых в советском кино.

Также артистка снялась в фильмах "Конец и начало", "26 бакинских комиссаров", "Гиперболоид инженера Гарина", "Иду на грозу", "Чайковский" и других проектах. В 1990 году ей пришлось уйти из кино из-за болезни.

