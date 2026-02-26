Форма поиска по сайту

WSJ: США столкнулись с рекордным оттоком населения со времен Великой депрессии

Фото: 123RF.com/altab10

В 2025 году США столкнулись с рекордным оттоком населения со времен Великой депрессии, длившейся в 1929–1939 годах. Число покинувших страну превысило количество въехавших на 150 тысяч человек, передает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные данные и подсчеты Института Брукингса.

Согласно прогнозам журналистов и экспертов, данная тенденция усилится и в 2026 году. Причем американская администрация объясняет массовый отток борьбой с нелегальной миграцией. Однако газета подчеркивает, что страну покидают именно граждане США, предпочитая переселяться в более безопасные и экономически выгодные государства.

Вместе с тем журналисты проанализировали миграционные данные 15 стран и установили, что в 2025-м туда переехали около 180 тысяч американцев. В странах Евросоюза также зафиксирован рекордный приток граждан Штатов.

"Для ряда граждан новая американская мечта заключается в том, чтобы больше не жить в США", – отмечает издание.

Также в материале добавляется, что последний раз подобная ситуация наблюдалась в разгар Великой депрессии. Причем тогда свыше 100 тысяч эмигрирующих американцев выбрали Советский Союз в качестве нового места жительства.

Ранее американский предприниматель Илон Маск предупредил о начале новой гражданской войны в США. Таким образом он прокомментировал публикацию о противостоянии нынешней администрации Белого дома и либеральных сил. В посте речь шла, в частности, о протестах из-за действий иммиграционной полиции.

