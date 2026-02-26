Форма поиска по сайту

26 февраля, 12:53

Культура

Борисов, Хабенский и Безруков номинированы на кинопремию "Ника"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Актеры Юра Борисов, Константин Хабенский и Сергей Безруков номинированы на кинопремию "Ника". Они поборются за лучшую мужскую роль, сообщили ТАСС организаторы премии.

Борисов был номинирован за работу в фильме "Пророк. История Александра Пушкина", Безруков – за роль в картине "Август", а Хабенский – за ленту "Здесь был Юра".

Среди актрис за лучшую женскую роль поборются Дарья Екамасова ("Ганди молчал по субботам"), Светлана Крючкова ("Двое в одной жизни, не считая собаки") и Юлия Снигирь ("Мой сын").

Из режиссеров на награду претендуют Сергей Члиянц ("Ветер"), Феликс Умаров ("Пророк. История Александра Пушкина") и Бакур Бакурадзе ("Лермонтов").

Все три фильма также вошли в список номинантов на "Лучший игровой фильм". Компанию им в этой категории составят картины "Здесь был Юра" и "Август".

Ранее сообщалось, что фильм "Август" режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева получил премию "Золотой орел" в номинации "Лучший игровой фильм". На главный приз премии претендовали еще четыре фильма: "Пророк. История Александра Пушкина", "Кракен", "Кончится лето" и "Батя-2: Дед".

культуракино

