30 января, 23:24Культура
Фильм "Август" признан лучшим игровым фильмом на премии "Золотой орел"
Фото: кадр из фильма "Август"; режиссеры – Никита Высоцкий, Илья Лебедев; производство – Первый канал, Дирекция кино
Фильм "Август" режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева получил премию "Золотой орел" в номинации "Лучший игровой фильм". Церемония вручения награды проходит в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм".
Помимо "Августа", на главный приз премии претендовали еще четыре фильма: "Пророк. История Александра Пушкина" Феликса Умарова, "Кракен" Николая Лебедева, "Кончится лето" Максима Арбугаева и Владимира Мункуева, "Батя 2: Дед" Ильи Учителя.
Актеры Сергей Безруков и Никита Кологривый, а также Павел Табаков и Елена Лядова получили премию "Золотой орел" в категориях "Лучший актер" и "Лучшая актриса". Мужчины получили награды за фильм "Август", а Лядова была отмечена за съемки в картине "Первый на Олимпе".
В свою очередь, кинорежиссер Феликс Умаров получил премию "Золотой орел" за работу над фильмом "Пророк. История Александра Пушкина". Награду Умарову вручил режиссер Алексей Герман-младший, который был лауреатом премии в прошлом году.
