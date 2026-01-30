Фильм "Август" признан лучшим игровым фильмом на премии "Золотой орел"

Фото: кадр из фильма "Август"; режиссеры – Никита Высоцкий, Илья Лебедев; производство – Первый канал, Дирекция кино

Фильм "Август" режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева получил премию "Золотой орел" в номинации "Лучший игровой фильм". Церемония вручения награды проходит в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм".

Помимо "Августа", на главный приз премии претендовали еще четыре фильма: "Пророк. История Александра Пушкина" Феликса Умарова, "Кракен" Николая Лебедева, "Кончится лето" Максима Арбугаева и Владимира Мункуева, "Батя 2: Дед" Ильи Учителя.

Актеры Сергей Безруков и Никита Кологривый, а также Павел Табаков и Елена Лядова получили премию "Золотой орел" в категориях "Лучший актер" и "Лучшая актриса". Мужчины получили награды за фильм "Август", а Лядова была отмечена за съемки в картине "Первый на Олимпе".

В свою очередь, кинорежиссер Феликс Умаров получил премию "Золотой орел" за работу над фильмом "Пророк. История Александра Пушкина". Награду Умарову вручил режиссер Алексей Герман-младший, который был лауреатом премии в прошлом году.