00:23Общество
Туман с видимостью до 200–700 метров опустится на столицу ночью 5 февраля
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Москве с 02:00 в четверг, 5 февраля, ожидается туман с видимостью 200–700 метров. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.
Туман будет сохранятся на протяжении всей ночи, утром и в первой половине дня. Также в городе возможна изморозь.
В МЧС предупреждают, что в связи с погодными явлениями в Москве ожидается затруднение движения транспорта и увеличение дорожно-транспортных происшествий.
Водителей просят избегать резких маневров на дороге и увеличивать дистанцию. Пешеходам рекомендуется быть внимательнее при переходе проезжей части.
Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в связи с прогнозом в Подмосковье дополнительно объявлен желтый погодный уровень, который указывает на потенциально опасные метеоусловия.
Кроме того, в столице продолжает действовать оранжевый уровень опасности, связанный с аномальными морозами.
Ночь на 5 февраля станет одной из самых холодных за осенне-зимний период в Москве