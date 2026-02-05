Туман с видимостью до 200–700 метров опустится на столицу ночью 5 февраля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве с 02:00 в четверг, 5 февраля, ожидается туман с видимостью 200–700 метров. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.

Туман будет сохранятся на протяжении всей ночи, утром и в первой половине дня. Также в городе возможна изморозь.

В МЧС предупреждают, что в связи с погодными явлениями в Москве ожидается затруднение движения транспорта и увеличение дорожно-транспортных происшествий.

Водителей просят избегать резких маневров на дороге и увеличивать дистанцию. Пешеходам рекомендуется быть внимательнее при переходе проезжей части.

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в связи с прогнозом в Подмосковье дополнительно объявлен желтый погодный уровень, который указывает на потенциально опасные метеоусловия.

Кроме того, в столице продолжает действовать оранжевый уровень опасности, связанный с аномальными морозами.