06 февраля, 09:25

Город

Почти 300 животных из столичных приютов нашли дом с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В январе 217 собак и 80 кошек из столичных приютов смогли найти дом, рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

Например, пес Шарик из приюта "Зоорассвет" ГБУ "Доринвест" долгое время не мог найти семью – он постоянно участвовал в выставках по пристройству, ему посвящали посты в соцсетях и на волонтерских сайтах, однако это не приносило нужного результата. В конце января его анкету опубликовали в каталоге сервиса "Моспитомец".

"Прошло пару дней, нам позвонили и сообщили, что в Шара влюбились и готовы сразу забрать в свою большую семью, где есть детишки и две кошечки", – поделилась волонтер приюта, куратор Шарика Ольга Грошева, ее слова передает портал мэра и правительства Москвы.

В новом доме Шарик подружился со всеми членами семьи, провожает детей в школу и детский сад, а также привыкает к правилам и дисциплине.

Пес Робин оказался в приюте "Зеленоград" ГБУ "Доринвест" пять лет назад – по словам его куратора Ларисы Григорьевой, прошлые хозяева выкинули его, однако животному повезло попасть в приют, где над ним взяли шефство. Она отметила, что Робин очень ласковый, тянется к человеку и готов "раствориться в нем".

"Мы долго пытались найти ему семью, и вот в начале 2026 года наше общее желание сбылось – его забрали домой. Теперь мой Робушка живет в хорошей семье, где его очень любят и, конечно, балуют", – отметила куратор.

В 13 городских приютах своих будущих хозяев ждут более 15 тысяч собак и кошек. Питомцы готовы к переезду, поскольку они привиты, чипированы и социализированы.

Ранее в сервисе "Моспитомец" появился новый раздел "Советы для владельцев животных". Хозяевам четвероногих будет проще узнать основную информацию по уходу, включая график прививок, перевозку, контакт с другими животными и другие важные нюансы.

Также в разделе сформированы рекомендации по содержанию экзотических питомцев, формированию полезных привычек, адаптации питомца после приюта.

