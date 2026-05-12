12 мая, 08:54

Экономика
Новак заявил, что регулирование маркетплейсов нужно для защиты прав покупателей

Регулирование маркетплейсов необходимо для недопущения монополизации рынка и защиты прав покупателей. Об этом в интервью газете "Ведомости" заявил вице-премьер России Александр Новак.

Он напомнил, что онлайн-торговля в последнее время активно развивается за счет потребительского импорта и перехода розницы на цифровые платформы. Только с 2022 по 2024 год этот сектор и непосредственно маркетплейсы выросли более чем в 2,5 раза.

По словам вице-премьера, маркетплейсы важны не только для покупателей, но и для государства, так как они дают небольшим предприятиям из разных регионов страны возможность выйти на всероссийский рынок. Именно поэтому правительство начало уделять им значительное внимание.

Новак подчеркнул, что власти должны не допускать монополизации рынка со стороны таких платформ, поддерживать конкуренцию между ними и продавцами, защищать права потребителей.

Ранее сообщалось, что в России создадут реестр маркетплейсов, который будет вести Минэкономразвития. Площадкам из списка необходимо будет идентифицировать продавца через ЕСИА или другие госреестры, прежде чем допустить его на платформу. Также нужно будет проверять карточки товаров.

Главное

