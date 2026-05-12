12 мая, 08:15

Безопасность

В России зафиксирована волна рассылок вредоносных QR-кодов

Фото: 123RF.com/leungchopan

В России зафиксирована очередная волна рассылок вредоносных QR-кодов на корпоративные электронные почты, сообщили ТАСС в "Лаборатории Касперского".

Подобные коды в целевых рассылках также массово использовались злоумышленниками в 2025 году и ранее. Однако, как пояснили в компании, сейчас рассылки стали именно массовыми, а ссылки из QR-кодов ведут потенциальных жертв на сайт оплаты за "отслеживание или получение почтового отправления с документацией".

Отправители писем представляются якобы государственными органами. Темой письма могут быть заявлены неизвестные уведомления или предписания, а сопроводительного текста к QR-коду может и не быть.

Главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов отметил, что бдительность пользователя может притупиться и по другим причинам. Например, QR-код может не детектироваться защитными средствами или восприниматься как нейтральный технический инструмент. Еще одним фактором, по его словам, является сумма, которую мошенники просят за отслеживание: она составляет всего несколько сотен рублей.

Ранее мошенники начали использовать новую схему, связанную с нарушениями земельного законодательства. Россиянам рассылают сообщения о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства и предлагают "оплатить штраф со скидкой" по ссылке.

безопасностьтехнологии

