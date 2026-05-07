Россиян предупредили о схемах обмана с билетами на концерты

Мошенники начали использовать несколько сценариев обмана с билетами на концерты. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В одном из сценариев злоумышленники после общения на платформах предлагают потенциальной жертве вместе сходить на популярное шоу. Однако ссылка на покупку ведет на фишинговую страницу. После ввода данных карты списывается сумма, многократно превышающая заявленную.

По словам правоохранителей, пользователь может столкнуться с таргетированной рекламой, получить сообщение в мессенджере или письмо о розыгрыше пригласительных, закрытой предпродаже либо эксклюзивном доступе к концерту.

Для участия предлагается авторизоваться через аккаунт в мессенджере. Это позволяет мошенникам получить доступ к учетной записи. Особую опасность представляют схемы, где предложение билета служит лишь первым шагом атаки.

Например, жительнице Барнаула позвонили мошенники и сообщили о концерте, для посещения которого потребовали назвать пришедший СМС-код. После этого лжесотрудники правоохранительных органов заставили ее снять все накопления и передать их курьеру.

Ранее стало известно, что мошенники распространяют в России флешки с вредоносным программным обеспечением. Их оставляют возле офисов, в лифтах и на парковках бизнес-центров. Обычно на флешке находится файл, замаскированный под документ или фото. В дальнейшем он автоматически запускает вредоносную программу.