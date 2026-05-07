Клещи могут переносить вирусы Мукава и Нуомин

Обитающие в России клещи, помимо энцефалита, могут переносить Бейджи найроварус, вирус Мукава, а также вирус Нуомин. Об этом РИА Новости заявили в Роспотребнадзоре.

Специалисты Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в рамках научных изысканий проанализировали клещевые вирусы, используя технологии РНК-секвенирования. Сам вирус в культуру выделен не был, и его биологические свойства не изучались. Гипотеза о патогенности была сформирована на основании зарубежных данных: аналогичные инфекционные агенты были обнаружены в сыворотке крови пациентов с клиническими проявлениями болезни.

По данным Роспотребнадзора, Бейджи найроварус, вирус Мукава и вирус "Лесное" были выявлены на северо-западе России. Последний не имеет четкого таксономического положения и схож с вирусом Нуомин, патогенные штаммы которого уже описаны в литературе.

Бейджи найроварус и вирус Мукава ранее были выделены из сывороток крови людей в Китае и Японии. Однако российские вирусы не такие же, какие были описаны в Азии. Точнее говорить о том, патогенны они или нет, можно будет после проведения новых исследований, уточнили в ведомстве.

Там подчеркнули, что мутации в геномах вирусов происходят постоянно. Некоторые из них приводят к тому, что вирус теряет жизнеспособность, а другие могут иметь адаптивный характер и быть "полезными" для вируса.

Для снижения опасности заражения клещевыми инфекциями необходимо продолжать подобные исследования. Уничтожить вирусы полностью нельзя, поскольку они являются частью природного биоценоза, пояснили в Роспотребнадзоре.

Гражданам рекомендовали при посещении леса надевать защитную одежду и проводить регулярный осмотр. В городах для уменьшения популяции паразитов проводятся акарицидные обработки.

В средней полосе России уже наступил пик активности иксодовых клещей. Ученый Вадим Марьинский рассказал, что массовых выход паукообразных обычно приурочен к майским праздникам и происходит после оттаивания снега и просыхания почвы.