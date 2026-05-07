07 мая, 11:38

Предположительный случай хантавируса выявлен в Нидерландах

Женщина с, предположительно, симптомами хантавируса госпитализирована в Университетский медцентр Амстердама, сообщает Hart van Nederland.

Журналисты утверждают, что в больницу в стабильном состоянии, но "с легкими проявлениями вируса", попала нидерландка, уроженка Харлема, которая работает стюардессой авиакомпании KLM.

Ранее она присутствовала на авиарейсе в Йоханнесбург и контактировала с женщиной из Нидерландов, которая позже скончалась от вируса в больнице ЮАР. В настоящее время госпитализированная находится в изоляции в больнице и ждет результатов теста на хантавирус.

Вспышка хантавирусной инфекции произошла на круизном лайнере MV Hondius в мае 2026 года. Несколько недель назад лайнер вышел из Аргентины и отправился на Канарские острова. Также судно делало остановки у островов в Атлантике.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждала, что хантавирус унес жизни как минимум трех человек, которые были на борту лайнера. Информации о пострадавших от инфекции россиянах не было.

По данным ВОЗ, причиной вспышки мог стать вирус Андес, который считается одной из наиболее опасных разновидностей хантавирусов. В отличие от большинства подобных вирусов, он способен передаваться от человека к человеку. Летальность при заражении может достигать около 40%.

Позже стало известно, что один из находившихся на борту круизного лайнера мужчин попал в больницу в Швейцарии. На данный момент он проходит лечение в университетской больнице Цюриха. У него выявили вирус Андес.

В это же время ВОЗ отмечает, что распространение хантавируса на MV Hondius не похоже на начальные этапы пандемии коронавируса.

за рубежом

