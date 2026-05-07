07 мая, 12:32

Технологии

Роскомнадзор не планирует блокировать GTA и другие иностранные игры

Роскомнадзор (РКН) не планирует блокировать в РФ популярные иностранные видеоигры от Electronic Arts и Take-Two Interactive, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ряд СМИ сообщали, что РКН подал не менее 7 исков к крупнейшим иностранным разработчикам игр, включая EA, которая выпускает серии Sims, Battlefield и FIFA, а также Take-Two, выпускающей Grand Theft Auto и Red Dead Redemption.

По данным Роскомнадзора, оснований для блокировки игр нет, также как и соответствующих планов. Также в ведомстве напомнили журналистам об ответственности за распространение фейков.

"Просим проверять информацию в ведомстве", – отметили в РКН.

Ранее Роскомнадзор рассказывал, что к нему не поступали решения от уполномоченных органов по поводу блокировки Minecraft. Сотрудники ведомства напоминали, что могут ограничить доступ только на основе решения суда о признании информации запрещенной или после поступившего от генерального прокурора или его заместителей требования об ограничении доступа к ресурсу.

