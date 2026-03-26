Роскомнадзор заявил об отсутствии решений по ограничению Duolingo

В Роскомнадзор не поступали решения уполномоченных органов об ограничении работы сервиса Duolingo. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

26 марта столичный суд оштрафовал обучающую платформу Duolingo за нарушение российского законодательства в области персональных данных.

Уточнялось, что платформа не выполнила обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.

Таким образом, суд признал обучающую платформу виновной по статье 13.11 КоАП РФ. Общая сумма взыскания в адрес Duolingo составила 2 миллиона рублей.

