26 марта, 21:32Технологии
Роскомнадзор заявил об отсутствии решений по ограничению Duolingo
В Роскомнадзор не поступали решения уполномоченных органов об ограничении работы сервиса Duolingo. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
26 марта столичный суд оштрафовал обучающую платформу Duolingo за нарушение российского законодательства в области персональных данных.
Уточнялось, что платформа не выполнила обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.
Таким образом, суд признал обучающую платформу виновной по статье 13.11 КоАП РФ. Общая сумма взыскания в адрес Duolingo составила 2 миллиона рублей.