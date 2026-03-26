Суд в Москве оштрафовал Duolingo и eNom на 4 млн рублей

Суд в Москве оштрафовал обучающую платформу Duolingo и регистратор доменных имен eNom LLC. Сумма взыскания для каждой из компаний составила 2 миллиона рублей, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района города признал их виновными в правонарушении по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ ("Невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ").

Ранее Роскомнадзор оштрафовал соцсеть TikTok на 700 тысяч рублей. Причиной стало то, что годовой отчет платформы не соответствовал требованиям приказа РКН № 47 от 2 апреля 2021 года.

По данным регулятора, владелец платформы не отчитался о результатах рассмотрения обращений пользователей площадки, поданных с использованием электронной формы, и о количестве страниц с запрещенной информацией, к которым был ограничен доступ.