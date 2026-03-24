24 марта, 14:15

Технологии

РКН оштрафовал TikTok на 700 тысяч рублей

Фото: 123RF.com/rafapress

Роскомнадзор оштрафовал соцсеть TikTok на 700 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Причиной стало то, что годовой отчет платформы за прошлый год не соответствует требованиям приказа Роскомнадзора № 47 от 2 апреля 2021 года. Владелец TikTok не отчитался о результатах рассмотрения обращений пользователей площадки, поданных с использованием электронной формы, и о количестве страниц с запрещенной информацией, к которым был ограничен доступ.

По данным регулятора, владелец соцсети также на должном уровне не осуществляет самостоятельный мониторинг и модерацию контента, который публикуют пользователи. На основании этого РКН составил протокол об административном правонарушении, дело будет рассмотрено в суде.

Ранее столичный суд оштрафовал мессенджер Telegram на 10,5 миллиона рублей. Платформу привлекли к ответственности за отказ удалить контент, связанный с экстремистской деятельностью и пропагандой ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Читайте также


Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

К чему приведет расширение контроля за безналичными доходами физлиц?

ФНС стремится получить доступ к банковским данным и анализировать их

Если система передачи данных о денежных средствах станет массовой, услуги подорожают

Читать
закрыть

