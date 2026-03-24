РКН оштрафовал TikTok на 700 тысяч рублей

Роскомнадзор оштрафовал соцсеть TikTok на 700 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Причиной стало то, что годовой отчет платформы за прошлый год не соответствует требованиям приказа Роскомнадзора № 47 от 2 апреля 2021 года. Владелец TikTok не отчитался о результатах рассмотрения обращений пользователей площадки, поданных с использованием электронной формы, и о количестве страниц с запрещенной информацией, к которым был ограничен доступ.

По данным регулятора, владелец соцсети также на должном уровне не осуществляет самостоятельный мониторинг и модерацию контента, который публикуют пользователи. На основании этого РКН составил протокол об административном правонарушении, дело будет рассмотрено в суде.

Ранее столичный суд оштрафовал мессенджер Telegram на 10,5 миллиона рублей. Платформу привлекли к ответственности за отказ удалить контент, связанный с экстремистской деятельностью и пропагандой ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).