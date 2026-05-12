12 мая, 06:58

Independent: пять стран отказались от участия в "Евровидении" из-за допуска Израиля

Фото: ТАСС/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Пять европейских стран – Испания, Исландия, Ирландия, Нидерланды и Словения – отказались от отправки своих исполнителей на песенный конкурс "Евровидение" из-за участия в нем Израиля. Об этом сообщает британское издание Independent.

При этом организаторы мероприятия – Европейский вещательный союз (EBU) – подвергались давлению с требованием запретить Израилю участвовать в конкурсе как в 2024, так и в 2025 году на фоне продолжающейся войны в Газе.

Победитель "Евровидения"-2024 исполнитель Nemo из Швейцарии отказался от награды из-за допуска к конкурсу Израиля. Он отметил, участие израильского представителя в конкурсе свидетельствует о противоречии между идеалами "Евровидения" и решениями Европейского вещательного союза.

В 2026 году "Евровидение" пройдет в столице Австрии Вене. Финал конкурса состоится 16 мая на Винер-Штадтхалле, крупнейшей крытой арене страны.

