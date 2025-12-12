Победитель Евровидения-2024 Nemo вернул награду из-за Израиля

Фото: ТАСС/AP/Jessica Gow

Победитель Евровидения-2024 Nemo из Швейцарии отказался от награды из-за допуска к конкурсу Израиля, пишет RT со ссылкой на соцсети артиста.

"В прошлом году я выиграл Евровидение и получил за это трофей. Но сегодня я больше не чувствую, что этому трофею место на моей полке", – сказал Nemo.

По его словам, участие Израиля в конкурсе свидетельствует о явном противоречии между идеалами Евровидения и решениями Европейского вещательного союза.

"Евровидение" в 2026 году пройдет в столице Австрии Вене. Финал конкурса состоится 16 мая на Винер-Штадтхалле, крупнейшей крытой арене страны.

В мае этого года премьер-министр Испании Педро Санчес обвинил конкурс "Евровидение" в двойных стандартах, поскольку он позволяет Израилю выступать, однако Россия была отстранена от участия. Кроме того, из-за допуска Израиля от участия в конкурсе уже отказались Словения, Ирландия, Испания и Нидерланды.