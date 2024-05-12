Певец Nemo из Швейцарии победил на "Евровидение-2024"

Фото: AP Photo/Martin Meissner

Швейцария одержала победу на 68-м музыкальном конкурсе "Евровидение-2024" с песней The Code, которую представил 24-летний исполнитель Nemo (Немо Меттлер). Об этом сообщили на сайте конкурса.

Певец исполнил песню на вращающейся сцене. При этом сама композиция сделана в смешанном стиле поп-музыки, рэпа и оперного вокала.

В результате голосования Nemo заработал 591 балл. На второй строчке расположился представитель Хорватии Марко Пуриши с песней Rim Tim Tagi Dim (547 баллов), а третье место досталось украинскому дуэту рэп-исполнительницы Alyona Alyona (Алена Савраненко) и певицы Jerry Heil (Яна Шемаева) с песней Teresa & Maria (453 балла). Меньше всего получила Норвегия, которая заняла 25-е место.

Швейцария выигрывала "Евровидение" два раза: сперва в 1956 году, когда эта же страна принимала самый первый конкурс, а после в 1988 году, когда страну представляла Селин Дион. Чаще всего Швейцария занимала последние места, а четыре раза даже не получала ни балла (в последний раз это было в 2004 году).

Ранее стало известно, что Европейский вещательный союз (ЕВС) отстранил голландского исполнителя Йоста Клейна от участия в финале музыкального конкурса "Евровидение-2024". По информации пресс-службы, женщина из съемочной группы направила жалобу против певца из-за инцидента, который произошел после выступления певца в полуфинале 9 мая. В СМИ сообщили, что тот якобы угрожал девушке.

В связи с этим шведские правоохранительные органы провели расследование инцидента и уже направили дело в прокуратуру. Не уточняется, о каких именно угрозах идет речь. Сам певец не комментирует инцидент.

"Евровидение-2024" проходило в период с 7 по 11 мая в шведском городе Мальме. Победителем "Евровидения-2023" стала шведская певица Лорин.

