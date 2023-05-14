Победителем "Евровидения-2023" стала шведская певица Loreen

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Peter Kneffel

Победителем музыкального конкурса "Евровидение-2023" стала представительница Швеции певица Loreen. Об этом свидетельствуют итоги голосования.

Так, по итогам зрительского голосования Loreen набрала 583 балла. На втором месте с 526 баллами оказался финский певец Käärijä, а на третьем – представительница Израиля Noa Kirel с 362 баллами.

Ранее сообщалось, что певицу Loreen заподозрили в плагиате русскоязычной песни украинской певицы Мики Ньютон. Также новый трек шведской певицы уличили в плагиате песни Flying Free группы Pont Aeri.

Певица уже представляла Швецию в 2012 году с треком Euphoria и заняла тогда первое место.

Музыкальные критики негативно отозвались о "Евровидении" в 2023 году