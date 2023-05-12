Зеленский заявил о своем недовольстве проведением "Евровидения" в Великобритании

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что недоволен проведением музыкального конкурса "Евровидение" в Великобритании. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Глава Украины назвал Соединенное Королевство неудачной страной для конкурса.

"С самого начала я считал, что если мы не можем провести "Евровидение", то оно должно состояться в одной из стран, которые имеют с нами общую границу, например, в Словакии, Польше или в любой другой стране, куда наши люди могут легко добраться", – подчеркнул Зеленский.

Издание отметило, что слова президента Украины были сказаны на фоне решения Минобороны Великобритании по крылатым ракетам Storm Shadow.

Ранее СМИ сообщали, что вещательная корпорация BBC и прочие международные вещатели отказались предоставлять возможность Зеленскому выступить с видеообращением на "Евровидении". Говорилось, что во время своего видеообращения украинский лидер должен был призвать продолжать поддержку его страны.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов выступил с предложением о создании аналога "Евровидения" в России. Парламентарий добавил, что на новом фестивале музыканты должны исполнять песни только на русском языке.

Музыкальные критики негативно отозвались о "Евровидении" в 2023 году